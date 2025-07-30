Стало известно о желании Зеленского и его соратников построить дворцы под Киевом

Блогер Шарий: Зеленский и его соратники хотят построить дворцы под Киевом

Украинский лидер Владимир Зеленский и его приближенные планируют построить под Киевом четыре дворца. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца», — отметил он.

По данным блогера, дворцы руководства Украины якобы будут расположены недалеко друг от друга. Дворцы, как сообщает Шарий, планируют построить сам Зеленский, его бизнес-партнер Тимур Миндич, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и предприниматель Алексей Чернышов.

При этом в украинских антикоррупционных органах, сообщил блогер, знают о соответствующих намерениях приближенных Зеленского.

До этого украинское издание «Страна» сообщало, что Миндич может свидетельствовать против Зеленского по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».