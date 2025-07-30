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Лула да Силва ответил Трампу на угрозу пошлинами

Лула да Силва: если США введут пошлины, Бразилия найдет новых партнеров
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Бразилия не будет сильно переживать из-за возможных пошлин США на свои товары и найдет альтернативных покупателей. Такое заявление сделал президент Луис Инасиу Лула да Силва в интервью New York Times.

Отвечая на угрозу Дональда Трампа ввести пошлины с 1 августа, да Силва подчеркнул исключительные отношения с Китаем. При этом он исключил присоединение к любой стороне в случае эскалации американо-китайского торгового конфликта.

«Я заинтересован продавать всем, кто хочет покупать. Если США не хотят – найдем других», — заявил президент Бразилии.

Несколькими часами ранее президент США заявил, что Вашингтон введет 25%-ные импортные пошлины на товары из Индии с 1 августа. Он также указал на закупки Индией российских вооружений и энергоресурсов, добавив: «За это взимается 25%-ный сбор плюс штраф».

Агентство Reuters пишет, что Китай сохранит импорт российской нефти, несмотря на предупреждения США о санкционных последствиях.

Ранее экономист оценил вероятность реализации ультиматума Трампа.

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