Экономист оценил вероятность реализации ультиматума Трампа

Вероятность реализации ультиматума Трампа и введение 100-процентных торговых пошлин для партнеров России составляет 10%, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«⁠Вероятность реализации сценария с пошлинами составляет 10%. Ультиматум Трампа соответствует его стилю переговоров («торговые войны — это легко»). Угроза 100% пошлин на страны, сотрудничающие с Россией, направлена на изоляцию РФ и устрашение партнеров (например Китая, Турции, Казахстана). Трампу критически нужны «победы». Жесткая риторика усиливает его имидж «борца с геополитическими противниками». Даже если пошлины введут, то от них быстро откажутся или их снизят. Сроки в 10 дней нереалистичны, этого недостаточно для пересмотра глобальных цепочек поставок. Как показал опыт ЕС, даже под угрозой санкций бизнес лоббирует отсрочки — например частичное снятие ограничений для атомных проектов РФ до декабря 2025 года», — отметил Мосягин.

По его словам, полная реализация угрозы Трампа маловероятна. Экономист допустил, что после 9 августа последует символическое ужесточение пошлин США на отдельные товары, вероятнее всего, те, что в США поставляют небольшими партиями, либо те, в которых внутренний рынок страны не нуждается критично. Мосягин также не исключил отсрочку введения пошлин под предлогом начала переговоров по Украине.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru», который будет опубликован в ближайшее время.

Ранее были названы последствия ультиматума Трампа для россиян.