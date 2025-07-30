Китай отверг предупреждения США об импорте российской нефти

Китай сохранит импорт российской нефти, несмотря на предупреждения США о санкционных последствиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переговоры министра финансов США Скотта Бессента с китайскими официальными лицами.

Представители КНР подчеркнули, что решения о закупках энергоресурсов принимаются суверенно на основе внутренней политики. В ответ на предупреждение Бессента о высоких пошлинах китайская сторона указала на законные потребности в энергообеспечении.

«Любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов», — заявил глава минфина США.

Китай вслед за Индией отреагировал на угрозы США ввести дополнительные пошлины, если страна продолжит закупать российскую нефть. МИД КНР подчеркнул, что Пекин в энергетической политике будет руководствоваться только своими интересами. При этом в США допустили, что в Китае «хотели бы платить пошлины в размере 100%». Тем временем Дональд Трамп установил Москве новый дедлайн — Вашингтон введет тарифы против России и ее торговых партнеров через десять дней, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о планах Трампа лишить Россию финансирования СВО.