В США заявили о планах Трампа лишить Россию финансирования СВО

Президент США Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины против стран, которые покупают российские нефть и газ, чтобы лишить РФ финансирования специальной военной операции (СВО). Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм в социальной сети X.

«Россия, вы правы насчет санкций — вам удавалось их обходить, и вы научились с ними жить. Однако, похоже, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры: теперь он собирается вводить пошлины против стран, покупающих вашу нефть и газ, тем самым поддерживая вашу военную машину», — написал сенатор.

Грэм добавил, что «широкая двухпартийная коалиция» готова поддержать подобное решение Трампа.

29 июля Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист оценил вероятность реализации ультиматума Трампа.