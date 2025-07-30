Посол Палестины после конференции в США заявил об отсутствии шагов по прекращению огня

Посол Палестины Шафи: конференция в США не принесла мер по прекращению огня

Конференция по ближневосточному урегулированию в Нью-Йорке не принесла практических мер для остановки боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи, слова которого передает РИА Новости.

Хотя дипломат положительно оценил политическую значимость мероприятия, он подчеркнул, что приоритетом остается немедленное прекращение огня и гуманитарный доступ. «Эти усилия не накормят голодного ребенка», — пояснил Шафи, отметив отсутствие прогресса по ключевым вопросам.

«Чего нам действительно не хватает от международного сообщества — это практических шагов, чтобы заставить Израиль хотя бы допустить помощь в Газу. Конференция выразила обеспокоенность, но это не ново», — сказал посол.

30 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разделяет оценки международных организаций о катастрофической ситуации в секторе Газа. Она добавила, что Россия неоднократно подчеркивала необходимость обеспечения срочной помощи всем нуждающимся.

Ранее Британия пригрозила Израилю признанием Палестины.