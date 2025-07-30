Украинский блогер заявил, что в НАБУ знали о желании «верхушки» Киева построить дворцы

Блогер Шарий: в НАБУ знали, что Зеленский и его друзья строят дворцы под Киевом

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) знали, что в момент военного положения украинские власти собирались построить особняки в элитном поселке Козин под Киевом. Об этом сообщил проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца», — говорится в сообщении.

По словам блогера, четыре дворца, которые планировалось построить, принадлежали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву, бизнесмену Тимуру Миндичу, главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому. Шарий отметил, что это правда, и в НАБУ об этом знали.

Блогер подчеркнул, что, вводя ограничения против антикоррупционных органов ради спасения приближенных к нему Чернышова и Миндича от уголовного преследования, украинский лидер подставил под удар силовиков из Службы безопасности Украины и Госбюро расследований, которые задержали детективов НАБУ.

Незадолго до этого Шарий в своем блоге писал, что президент Украины и его приближенные планируют построить под Киевом четыре дворца.

До этого украинское издание «Страна» сообщало, что Миндич может свидетельствовать против Зеленского по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее СМИ сообщили, что Ермак начал «закручивать гайки» законом о НАБУ и САП.