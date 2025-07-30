На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский блогер заявил, что в НАБУ знали о желании «верхушки» Киева построить дворцы

Блогер Шарий: в НАБУ знали, что Зеленский и его друзья строят дворцы под Киевом
true
true
true
close
anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) знали, что в момент военного положения украинские власти собирались построить особняки в элитном поселке Козин под Киевом. Об этом сообщил проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца», — говорится в сообщении.

По словам блогера, четыре дворца, которые планировалось построить, принадлежали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву, бизнесмену Тимуру Миндичу, главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому. Шарий отметил, что это правда, и в НАБУ об этом знали.

Блогер подчеркнул, что, вводя ограничения против антикоррупционных органов ради спасения приближенных к нему Чернышова и Миндича от уголовного преследования, украинский лидер подставил под удар силовиков из Службы безопасности Украины и Госбюро расследований, которые задержали детективов НАБУ.

Незадолго до этого Шарий в своем блоге писал, что президент Украины и его приближенные планируют построить под Киевом четыре дворца.

До этого украинское издание «Страна» сообщало, что Миндич может свидетельствовать против Зеленского по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее СМИ сообщили, что Ермак начал «закручивать гайки» законом о НАБУ и САП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами