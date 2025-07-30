Макрон заявил, что Европа должна «внушать страх»

Макрон: сделка между ЕС и США показала, что Европу недостаточно боятся

Торговая сделка между Евросоюзом и США о пошлинах на европейские товары в размере 15% продемонстрировала, что в мире Европу «недостаточно боялись». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает радиостанция BFMTV.

«Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись. Франция всегда занимала твердую и требовательную позицию. Она продолжит это делать», — подчеркнул он.

Вместе с тем французский лидер призвал к «неустанной работе по восстановлению баланса в нашей торговле, особенно в сфере услуг».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ЕС, заключив соглашение с США, «разделся догола, сняв с себя последнее».

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее в США спрогнозировали, как сделка Трампа и ЕС отразится на России.