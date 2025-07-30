В МИД РФ оценили обязательство ЕС по закупкам энергоносителей США

Обязательство Европейского союза (ЕС) по закупкам энергоносителей у США подрывает экономический суверенитет стран-членов ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Взятое [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен обязательство <...> — это квинтэссенция проводимой Еврокомиссией в последние годы линии на подрыв экономического суверенитета стран ЕС с ползучим перераспределением полномочий в пользу евробюрократии», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что ЕС, заключив соглашение с США, «разделся догола, сняв с себя последнее».

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее в США спрогнозировали, как сделка Трампа и ЕС отразится на России.