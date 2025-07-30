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Матвиенко оценила визит делегации парламента РФ в Женеву

Матвиенко: визит делегации парламента РФ в Женеву был актуальным и необходимым
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РИА Новости

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала визит делегации российского парламента в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза (МПС) актуальным и необходимым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Визит делегации Федерального собрания в МПС, на мой взгляд, был очень своевременным, актуальным и нужным», — сказала она.

По словам спикера, это возможность рассказать о позиции РФ по ряду важных международных проблем, в частности, о положении женщин в стране. Она подчеркнула, что Москва всегда должна и будет пользоваться этой возможностью.

При этом, сам факт принятия российской делегации говорит о готовности к участию «этой аудитории в диалоге с Россией». Матвиенко подчеркнула, что МПС – одна из немногих международных площадок, в которой отсутствует гегемония какой-то отдельной страны или группа стран.

28 июля Матвиенко представила официальную позицию российского руководства по конфликту на Украине. В частности, она обвинила Киев в обстреле мирных районов Донбасса. Она заявила, что Россия была вынуждена вмешаться в происходящее в Донбассе в 2022 году, чтобы остановить кровопролитие.

Также она обвинила Запад в проведении информационной войны и антироссийской риторике и призвала снять санкции против РФ. Спикер рекомендовала президенту США Дональду Трампу адресовать ультиматумы Киеву, потому что именно украинская сторона срывает мирные переговоры.

Ранее Матвиенко рассказала, как пытаются «тушить» конфликт на Ближнем Востоке.

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