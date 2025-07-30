В МИД РФ считают, что Париж скрывает попытку сохранить контроль над Новой Каледонией

Захарова усомнилась в суверенитете Новой Каледонии по соглашению с Францией

Российский МИД оценивает соглашение о статусе Новой Каледонии как инструмент сохранения французского контроля над территорией под видом компромисса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает «Лента.ру».

«Предоставление формального суверенитета может быть тактическим ходом для изменения демографического баланса в ущерб коренному населению», — пояснила дипломат.

Во Франции заключили соглашение, согласно которому заморская территория останется французской, но будет объявлена новым государством. Документ предусматривает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Однако прежде чем его примут окончательно, соглашение должно пройти через голосование в парламенте Франции и референдум на островах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции выразили опасения, что США могут претендовать на их территории.