Исторический шаг. Во Франции подписали соглашение о создании нового государства

Во Франции заключили соглашение, согласно которому заморская территория останется французской, но будет объявлена новым государством. Документ предусматривает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Однако прежде чем его примут окончательно, соглашение должно пройти через голосование в парламенте Франции и референдум на островах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Соперничающие между собой политические движения, обсуждавшие будущее Новой Каледонии, заключили во Франции соглашение о создании государства, сообщила газета Politico.

«Настоящее соглашение, основные положения которого будут закреплены в Конституции [Франции], определяет условия создания гражданства Новой Каледонии. Таким образом, новокаледонцы получат выгоду от двойного гражданства — французского и новокаледонского», — говорится в документе.

Соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. В документе также упомянуто заключение пакта об экономическом и финансовом восстановлении, который будет включать в себя возобновление переработки никеля в регионе. Прежде чем оно будет принято, соглашение должно будет пройти через голосование во французском парламенте и референдум на самих островах.

По данным Le Monde, группировки, выступающие за и против независимости, пришли к компромиссу, который предоставит Новой Каледонии автономию, спустя девять дней переговоров.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру поприветствовал соглашение, заявив, что оно имеет историческое значение.

История Новой Каледонии

Новая Каледония — одна из 13 заморских территорий Франции, расположенная в Тихом океане. Свое название она получила от Джеймса Кука, который и открыл острова в 1774 году.

В 1853-м Новая Каледония стала французской колонией, а спустя годы на островах был основан город Порт-де-Франс, ныне Нумеа — столица Новой Каледонии. Европейцы в Новую Каледонию не стремились, поэтому Париж решил превратить ее в исправительную колонию: с 1864 до 1897 год туда были сосланы около 22 тыс. заключенных, в том числе политических.

В тот же период на островах был обнаружен никель и началась его промышленная добыча. Однако коренной народ Новой Каледонии — канаки — в ней не участвовал. Более того, согласно тогдашним законам они имели право жить только в резервациях. Эти причины в итоге привели к восстанию, и с тех пор Новая Каледония продолжала борьбу за независимость.

В 1984 году канакам удалось сформировать временное правительство. Французы пошли им навстречу, предложив суверенитет, однако в итоге договоренности не были соблюдены, так как избранное в 1986-м правоцентристское французское правительство их нарушило. Это привело к обострению ситуации и беспорядкам.

Через два года Франция и Новая Каледония подписали Матиньонские соглашения, которые позволили стабилизировать обстановку. Острова получили особый статус, а взамен должны были на 10 лет отказаться от планов по выходу из состава Франции. Когда срок действия документа подошел к концу, было подписано Нумейское соглашение. Оно предполагало большую автономию и проведение референдума о независимости.

Он в итоге состоялся лишь в 2017 году. За ним также последовали референдумы 2020 и 2021 годов, которые закончились отказом канаков от выхода из состава Франции.

Протесты 2024 года

В мае 2024 года в Новой Каледонии начались массовые протесты, организованные борцами за независимость островов. Их причиной послужила конституционная реформа, законопроект о которой должен был рассматривать французский парламент. Инициатива предполагала, что возможность голосовать получат все люди, проживающие в Новой Каледонии более 10 лет. Тогда как по старым законам таким правом обладали только граждане и их дети, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года. Канаки посчитали, что таким образом правительство Франции хочет навредить местному электорату.

Акция протеста вылилась в беспорядки — митингующие жгли автомобили и перекрывали дороги, начались столкновения с полицией. Властям Новой Каледонии пришлось ввести комендантский час и закрыть аэропорт. Через два дня после начала митингов президент Франции Эммануэль Макрон ввел в регионе чрезвычайное положение.

Несмотря на это беспорядки не прекратились, и премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о привлечении армии. На шестой день протестов провели операцию по расчистке баррикад на дороге между Нумеа и аэропортом.

21 мая в Новую Каледонию прибыл Макрон, который после ряда встреч с лоялистами и сепаратистами пообещал не проводить «насильственно» конституционную реформу. 28 мая чрезвычайное положение на островах было отменено. В результате беспорядков погибли 14 человек, ущерб от действий протестующих превысил миллиард евро.