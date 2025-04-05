Во Франции опасаются, что США могут претендовать на их территории

Figaro: власти Франции боятся притязаний США на их территории из-за Гренландии

Власти Франции опасаются, что США могут попытаться претендовать на их территории в Гренландии. Об этом пишет газета Le Figaro.

«То, что происходит в Гренландии, могло бы запросто случиться в [принадлежащих Франции] Новой Каледонии, Полинезии, на заморских территориях. Это может с нами произойти», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что угрозы США в отношении Франции не стоит недооценивать, учитывая введенные пошлины в размере 99% на товары с принадлежащих стране островов Сен-Пьер и Микелон.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что датским властям следует признать, что Гренландия не хочет находиться в составе Дании.

3 апреля глава датского МИД Лекке Расмуссен рассказал, что Рубио передали критические замечания Дании в адрес американского президента Дональда Трампа по вопросу Гренландии.

Ранее в НАТО высказались о том, кто должен контролировать Гренландию.