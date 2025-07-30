«Плагиат с намеком» в новой фотосессии Залужного оказался фейком

По сети распространился фейк о том, что бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный якобы «сплагиатил» исторический снимок 34-го президента США генерала Дуайта Эйзенхауэра. О любопытном сходстве написал Telegram-канал «Милитарист».

«С фотосессией Залужного вышел любопытный плагиат с намеком», — говорится в посте.

На опубликованных в сети кадрах Залужный и Эйзенхауэр стоят в одинаковых позах у одной и той же белой двери. Кроме того, как две капли воды похожи их костюмы. По всей видимости, для коллажа лицо на оригинальном снимке Залужного заменили лицо на Эйзенхауэра.

Знатоки в интернете обратили внимание на то, что бывший американский лидер никогда не фотографировался в такой «разнузданной позе» и, в принципе, не появлялся на публике (тем более не фотографировался) без галстука.

29 июля в украинской версии модного журнала Vogue вышла колонка Залужного, где он рассказал о своей жизни, начиная с детства, и об уроках, которые Украине пришлось вынести из длительного военного конфликта с Россией.

На фотосессии для Vogue бывший главком ВСУ был в темном классическом костюме, белой рубашке и в лакированных черных туфлях. Именно этот снимок стал основой для фейка в сети.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине может идти до 2034 года.