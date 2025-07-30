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СМИ узнали о визите спецпосланника Трампа в Израиль

Axios: Уиткофф планирует 30 июля посетить Израиль в связи с кризисом в Газе
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Leah Millis/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду, 30 июля, посетит Израиль с целью обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Сообщается, что этот визит станет первым для Уиткоффа за последние три месяца. Причиной поездки стала тупиковая ситуация в мирных переговорах и обмене заложниками с палестинским движением ХАМАС.

«Уиткофф также может отправиться в Газу и посетить центры Фонда гуманитарной помощи Газы (GHF)», — говорится в материале.

По данным источников, глава администрации США Дональд Трамп планирует изучить гуманитарную ситуацию в Газе для более эффективной помощи мирным жителям региона.

До этого Трамп поставил под сомнение заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода. Кроме того, американский лидер счел сложившуюся ситуацию гуманитарным кризисом и абсолютной катастрофой.

6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Ранее в США сообщили о призывах Рубио изменить подход к решению конфликта в Газе.

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