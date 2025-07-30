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В Британии призвали Евросоюз ужесточить риторику в адрес Зеленского

FT: ЕС следует занять более жесткую позицию по Украине из-за дела НАБУ
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РИА Новости

Евросоюзу следует занять более жесткую позицию по отношению к властям Украины и дать понять Киеву, что дело Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) тормозит путь страны в ЕС. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Нет никаких намеков на личные проступки президента (Зеленского – «Газета.Ru»… Но чтобы начать восстанавливать доверие, жизненно важно, чтобы закон, защищающий органы по борьбе со взяточничеством, был принят как можно скорее», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что иностранные партнеры Киева, в первую очередь Евросоюз, «возможно, были слишком терпимы» к ослаблению президентским окружением «жизненно важных сдержек и противовесов».

«Они (страны ЕС – «Газета. Ru») должны занять более твердую позицию и четко дать понять, что, хотя ЕС по праву хочет приветствовать Украину в качестве члена, выполнение требований для вступления потребует фундаментального изменения культуры правящего класса», — подытоживает газета.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».

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