Вся оставшаяся Украина должна стать буферной зоной. Такое мнение выразил член Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире Первого канала, фрагмент своего выступления он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«По-хорошему, вся оставшаяся Украина должна стать буферной зоной», — сказал сенатор.

Он обратил внимание на то, что России, которая одерживает победу в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, говорят «остановитесь». При этом взамен предлагают «начиненное натовским оружием враждебное государство» у своих границ. Джабаров отметил, что при таких условиях конфликт неизбежно возобновится, и начнется новый «европейский пожар».

«Нет, мы не для этого начинали спецоперацию. Цели и задачи, которые стоят перед Россией в рамках СВО, должны быть выполнены», — подчеркнул сенатор.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине отведена роль буферного государства между Россией и Западом. Он добавил, что в обозримом будущем она не станет членом Евросоюза, поскольку это втянет западные страны в войну с РФ.

Ранее Арестович предрек раздел Украины на несколько частей.