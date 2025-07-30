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Захарова осудила решение Молдавии открыть в России два избирательных участка

Захарова: Молдавия решением открыть два участка в РФ сталкивает своих же граждан
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Roman Naumov/Global Look Press

Власти Молдавии решением открыть в России два избирательных участка сталкивают своих же граждан. Об этом в комментарии ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на решение Кишинева открыть всего два участка в России, хотя на Западе их десятки.

«Получается, власти Молдавии буквально своими собственными руками прочерчивают линию водораздела между гражданами своей страны, делят их, стравливают и сталкивают», — заявила она.

Захарова отметила, что МИД Молдавии предложил организовать в два участка в стране, где проживает многотысячная молдавская диаспора. При этом, по ее словам, в Италии увеличат количество избирательных участков с 60 до 73, в Германии — с 26 до 36, во Франции — с 20 до 26.

Она добавила, что это вызывает у людей шок. Дипломат добавила, что власти Молдавии не ответили на петицию, подписанную более 2,5 тыс. человек, проживающих на территории России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, включая Молдавию, хотя и признает нарушение прав молдавских избирателей.

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. Центральная избирательная комиссия страны планирует открыть к выборам всего два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван.

Ранее в Госдуме назвали «ерундой» обвинения Санду во вмешательстве РФ в выборы.

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