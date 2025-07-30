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Песков отметил нарушение электоральных прав граждан Молдавии

Песков: Россия не вмешивается в выборы на территории Молдавии
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Liesa Johannssen/Reuters

Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, включая Молдавию, хотя и признает нарушение прав молдавских избирателей. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы со стороны Кишинева.

«Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван зажимаются <...>. Но во внутренние дела других стран мы не вмешиваемся», — подчеркнул представитель Кремля.

30 июля президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), главной темой которого станет иностранное вмешательство в выборы парламента. На заседании планируется обсудить меры по борьбе с информационными манипуляциями. После этого Санду планирует провести пресс-конференцию, где поделится подробностями встречи.

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. Центральная избирательная комиссия страны планирует открыть к выборам всего два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван.

Ранее в Госдуме назвали «ерундой» обвинения Санду во вмешательстве РФ в выборы.

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