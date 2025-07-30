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В Госдуме назвали «ерундой» обвинения Санду во вмешательстве РФ в выборы

Депутат Чепа: Санду пытается свалить недовольство ее политикой на Россию
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Vladislav Culiomza/Reuters

Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда», — сказал Чепа.

Он добавил, что сегодня в Молдавии подавляются любые действия оппозиции, любая партия, точка зрения которой отличается от взглядов Санду, объявляется вне закона и не допускается до выборов. По словам Чепы, в связи с этим в республике есть много недовольных политикой Санду людей, и это недовольство она пытается свалить на Россию.

«Попытки это недовольство свалить на действия России очевидны, и все это видят, все это понимают», — резюмировал депутат.

30 июля Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), главной темой которого станет иностранное вмешательство в выборы парламента, которые запланированы на 28 сентября. На заседании планируется обсудить меры по борьбе с информационными манипуляциями. После этого Санду планирует провести пресс-конференцию, где поделится подробностями встречи.

Ранее стало известно о несогласии молдаван с политикой Санду в отношении России.

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