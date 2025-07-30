Захарова назвала тревожными слова Трампа о возможном ударе по ядерным объектам Ирана

Постоянно звучащие угрозы нанести новые удары по ядерным объектам Ирана вызывают тревогу. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Не могут не вызывать серьезной озабоченности регулярно раздающиеся угрозы в адрес Ирана нанести новые ракетно-бомбовые удары по его ядерным объектам», — заявила она.

По словам Захаровой, этой ситуации добавляет цинизма тот факт, что подобные высказывания звучат под прикрытием мнимой заботы о нераспространении ядерного оружия. Она добавила, что ядерного оружия у Ирана нет и это неоднократно подтверждало руководство МАГАТЭ.

Представитель МИД отметила, что предвзятые аргументы выдаются за достаточные основания для очередной агрессии. По ее словам, для урегулирования эскалации необходимо перейти на устойчивое урегулирование и отказаться от нанесения новых ударов.

До этого президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Шотландии заявил, что американская сторона готова снова нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана в случае, если Тегеран продолжит работать над своим ядерным потенциалом.

Ранее стало известно, что Иран ожидает визит представителей МАГАТЭ в ближайшие две недели.