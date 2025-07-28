Иран ожидает визит представителей МАГАТЭ в ближайшие две недели

МИД Ирана: делегация МАГАТЭ может прибыть в Тегеран в ближайшие две недели

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может прибыть в Иран в ближайшие две недели для обсуждения выполнения ядерных обязательств. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Ожидается, что в ближайшие две недели кто-то из чиновников МАГАТЭ посетит Иран и мы обсудим технические аспекты», — сказал дипломат.

22 июля глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, не исключает, что в будущем в страну могут вернуться инспекторы агентства.

В этот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы, связанные с Ираном и Украиной.

Ранее Трамп пригрозил повторить атаку на ядерные объекты Ирана.