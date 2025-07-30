Президент США Дональд Трамп дал команду «разобраться с главой Украины Зеленским» сразу после скандала в Овальном кабинете. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

«Запросили материалы, которые годами собирали НАБУ и САП, но не пускали в дело, потому что администрация Джо Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса, так как не просто участвовала, а возглавляла и координировала», — сказал он.

Зеленский, отметил бывший депутат, столкнувшись с такой реакцией, отыгрывает назад, но это вряд ли поможет: решение о переформатировании власти Украины в Соединенных Штатах уже приняли.

До этого бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что смещение президента Украины Владимира Зеленского с поста главы государства может произойти в результате внутреннего переворота.

Ранее журналист Херш заявил, что США рассматривают возможность насильственного смещения Зеленского.