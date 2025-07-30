Во время речи спикера Совфеда в Швейцарии делегация Литвы покинула зал

Во время выступления председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве делегация Литвы покинула зал. Об этом сообщает Delfi.

«Никто на них, на их комариные укусы, на эти клоунады, которые они устроили, уже никто не реагирует. Они просто сами себя дискредитируют», — сказала парламентарий журналистам по итогам визита в Швейцарию.

28 июля Матвиенко представила официальную позицию российского руководства по конфликту на Украине. В частности, она обвинила Киев в обстреле мирных районов Донбасса. Она заявила, что Россия была вынуждена вмешаться в происходящее в Донбассе в 2022 году, чтобы остановить кровопролитие. Также она обвинила Запад в проведении информационной войны и антироссийской риторике и призвала снять санкции против РФ.

Также спикер Совфеда заявила, что Россия продолжит выполнять задачи специальной военной операции на Украине до тех пор, пока Киев не осознает необходимость переговоров.

Ранее Матвиенко призвала Трампа адресовать ультиматумы Украине.