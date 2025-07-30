Песков положительно отозвался о визите главы «Роскосмоса» в США

Песков: диалог РФ и США по космосу важен, но не влияет на отношения стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности о поездке главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова в США.

Представитель Кремля отметил, что сегодня космическое сотрудничество стоит особняком, что является очень позитивным фактором в свете непростых отношений США и России, сотрудничество в области освоения космоса и подобные контакты очень важны.

При этом Песков не согласился с позицией, что космическое сотрудничество может стать каналом для смягчения проблем в российско-американских отношениях.

«Не следует, наверное, преувеличивать влияние. Поддержание таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений, но в то же время сохранение диалогов хотя бы в таких важных областях — это тоже чрезвычайно важно», — сказал пресс-секретарь.

29 июля Баканов прибыл в США, где 31 июля проведет переговоры с Даффи. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет, отметили в «Роскосмосе».

В ходе поездки Баканов посетил Центр управления полетом (ЦУП) американского сегмента МКС в Соединенных Штатах. В ЦУПе глава «Роскосмоса» встретился с основной оперативной группой управления российским сегментом МКС. Эта группа, базирующаяся в Хьюстоне, готова принять управление в случае, если ЦУП в подмосковном Королеве не сможет выполнять свои функции. Помимо этого, Баканов поговорил с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, которые в настоящее время готовятся к будущим полетам в космос.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Илоном Маском по освоению космоса.