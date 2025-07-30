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В Литве начнут готовить инструкторов по гражданскому сопротивлению

МО Литвы: власти подготовят команды инструкторов по гражданскому сопротивлению
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Shutterstock/FOTODOM

В Литве начнут готовить команды инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай начала вооруженного конфликта. Об этом заявил замминистра обороны Томас Годляускас, передает ТАСС.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей знали, как вести себя в случае экстремальной ситуации или военных действий», — отметил он.

По данным МО Литвы, подготовленные специалисты займутся подготовкой широкой общественности.

В июле литовские военные тестировали бункеры на полигоне у границы с Белоруссией.

Основная цель испытаний — определить, какие материалы лучше подходят для строительства укрытия.

В начале июля стало известно, что Литва и Финляндия намерены в 2026 году запустить собственное производство противопехотных мин. По информации Reuters, производство может начаться после завершения процедуры выхода стран из Оттавской конвенции, которая запрещает применение и распространение таких боеприпасов. Власти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии уже одобрили соответствующие решения. Аналогичный шаг ранее предприняла и Украина.

Ранее Бельгия заявила о планах направить своих военных в Литву.

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