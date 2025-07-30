В Польше допустили скорую приостановку боевых действий на Украине

Премьер Польши: конфликт на Украине может быть приостановлен в ближайшее время

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что приостановка конфликта между РФ и Украиной может произойти в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», — сказал глава правительства, общаясь с журналистами.

При этом он не стал раскрывать, на чем основывается его прогноз.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не видит какого-либо прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим он решил сократить срок в 50 дней, который установил для РФ для прекращения огня, до 10–12 дней. Если за это время Москва и Киев не достигнут соглашения о перемирии, американские власти введут вторичные пошлины против РФ и ее партнеров в размере 100%.

На следующий день хозяин Белого дома уточнил, что его ультиматум по украинскому конфликту истечет через 10 дней. Отсчет начался с 29 июля. При этом Трамп не исключил, что его угрозы могут не повлиять на Москву.

Ранее в Польше рассказали о желании заработать на Украине.