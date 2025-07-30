На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше допустили скорую приостановку боевых действий на Украине

Премьер Польши: конфликт на Украине может быть приостановлен в ближайшее время
true
true
true
close
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что приостановка конфликта между РФ и Украиной может произойти в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», — сказал глава правительства, общаясь с журналистами.

При этом он не стал раскрывать, на чем основывается его прогноз.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не видит какого-либо прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим он решил сократить срок в 50 дней, который установил для РФ для прекращения огня, до 10–12 дней. Если за это время Москва и Киев не достигнут соглашения о перемирии, американские власти введут вторичные пошлины против РФ и ее партнеров в размере 100%.

На следующий день хозяин Белого дома уточнил, что его ультиматум по украинскому конфликту истечет через 10 дней. Отсчет начался с 29 июля. При этом Трамп не исключил, что его угрозы могут не повлиять на Москву.

Ранее в Польше рассказали о желании заработать на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами