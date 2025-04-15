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Власти Польши признались в желании заработать на Украине

Туск: Польша хочет заработать на Украине, а не просто быть солидарна с ней
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Gleb Garanich/Reuters

Польша не хочет просто быть солидарна с Украиной, она планирует заработать на восстановлении страны после завершения военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на форуме новых технологий в Варшаве, пишет РИА Новости.

Комментируя дальнейшую поддержку киевского режима в конфликте с РФ, политик отметил, что Польша уже не будет помогать «наивным образом». Туск подчеркнул, что теперь Варшава собирается также зарабатывать в этой сфере, как и другие, жестко отстаивая собственные интересы.

«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — предупредил Туск.

До этого министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта достигла €500 млрд. По его словам, эта сумма не окончательная и будет продолжать расти до окончания войны.

Шлапка отметил, что около трети расходов на восстановление страны смогут покрыть частные инвесторы, но при условии, если Киев продолжит проводить реформы.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.

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