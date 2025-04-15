Власти Польши признались в желании заработать на Украине

Туск: Польша хочет заработать на Украине, а не просто быть солидарна с ней

Польша не хочет просто быть солидарна с Украиной, она планирует заработать на восстановлении страны после завершения военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на форуме новых технологий в Варшаве, пишет РИА Новости.

Комментируя дальнейшую поддержку киевского режима в конфликте с РФ, политик отметил, что Польша уже не будет помогать «наивным образом». Туск подчеркнул, что теперь Варшава собирается также зарабатывать в этой сфере, как и другие, жестко отстаивая собственные интересы.

«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — предупредил Туск.

До этого министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта достигла €500 млрд. По его словам, эта сумма не окончательная и будет продолжать расти до окончания войны.

Шлапка отметил, что около трети расходов на восстановление страны смогут покрыть частные инвесторы, но при условии, если Киев продолжит проводить реформы.

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