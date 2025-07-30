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На Украине глава агентства по розыску и управлению активами подала в отставку

Глава украинского АРМА Елена Дума сообщила, что подала заявление об отставке
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава украинского национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума в своем Telegram-канале написала, что подала заявление об отставке.

«Я написала заявление об освобождении от должности главы национального агентства по розыску и управлению активами и прошу правительство его удовлетворить», — говорится в сообщении.

По словам чиновницы, она добилась целей, которые ставила себе при вступлении в должность, и не хочет мешать предстоящему международному аудиту агентства.

Верховная рада Украины в понедельник сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА. Нововведение касается изменения процедур и сроков передачи конфискованных активов, а также вопроса подбора управляющих активами. Помимо этого, закон затрагивает введение внешнего аудита деятельности агентства.

Украинская «Судебно-юридическая газета» писала, что первый аудит агентства должен пройти до лета 2026 года.

До этого издание «Инсайдер UA» писало, что в Киеве состоялась самая масштабная акция протеста с начала спецоперации. По информации агентства, протестующие выступали против произвола АРМА. В акции участвовала почти тысяча человек. Украинцы обвинили агентство в отъеме земли и права на голос.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.

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