Newsweek: сделка США и ЕС не сможет оказать давления на Россию

Торговая сделка, заключенная между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом, не сможет оказать давление на Россию. Об этом заявил директор департамента споров и расследований компании S-RM Септимус Нокс американскому изданию Newsweek.

«Пока существует рынок для дешевой российской нефти, странам, поддерживающим Украину, будет очень трудно оказывать финансовое давление на Москву», — отметил Нокс.

Он добавил, что Россия, похоже, добилась успеха в переориентации с рынка ЕС на Китай, Индию и Турцию, которые превзошли европейцев по объему импорта энергоносителей.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Евросоюз мог избежать заключения тяжелого торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы, если бы стабильно получал газ из России или другой страны.

28 июля президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключили торговую сделку, согласно которой Брюссель должен будет закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. В ответ Вашингтон обязался сократить вдвое пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после сделки с США.