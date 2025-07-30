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Успех Китая в космической отрасли объяснили сотрудничеством с Россией

Генерал Попов: успехи Китая в космонавтике – это заслуга российских технологий
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Китай добился больших успехов в развитии космической отрасли во многом благодаря России, убежден заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Благодаря поддержке российской стороны, в том числе передаче чертежей космических ракет, Пекин сумел сделать гигантский рывок в этом направлении, заявил он в беседе с aif.ru.

«Китай летает практически на наших ракетах, на наших космических аппаратах, ведь они были изготовлены по нашим технологиям и чертежам, как говорится», — подчеркнул Попов.

Он напомнил, что сегодня китайские космонавты уже планируют полететь на Луну, добавив, что в основе таких проектов лежат технологические наработки российских инженеров-конструкторов. Все необходимые документы китайской стороне предоставили в рамках сотрудничества в отрасли, причем сегодня в этом же направлении Россия взаимодействует с Индией, пояснил генерал-майор.

Главный залог успеха в этом вопросе – поддержка хороших взаимоотношений между странами, причем сегодня Россия готова также к сотрудничеству с НАСА, как и Китай – политические вопросы на развитии отрасли сказываться не должны, подчеркнул Попов.

«На политическом уровне может происходить разное, например, у китайцев с американцами проблемы, у России с США. Но специалисты всегда готовы к сотрудничеству, к профессиональному взаимодействию, если им напрямую не запрещают общение политики», — заключил генерал.

Напомним, в мае «Роскосмос» заключил меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции с КНР. Планируется, что на станции будут проводиться различные космические исследования, а также проверка технологий, которые позволят осуществлять длительную беспилотную эксплуатацию станции с перспективой присутствия человека на Луне. В госкорпорации отметили, что к российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединились 13 стран.

Ранее Путин анонсировал грандиозные планы сотрудничества с Китаем в космосе.

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