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В Госдуме пригрозили США покупкой Аляски

Миронов пригрозил США покупкой Аляски за желание приобрести Командорские острова
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия могла бы рассмотреть возможность выкупа Аляски у США из-за того, что Вашингтон размышляет о приобретении у нее Командорских островов. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и все. Я думаю, что перебьются. Жизнь все расставит по своим местам», — подчеркнул он.

По словам Миронова, в своих рассуждениях американцы не учитывают переживания и мысли людей, которые живут на этих территориях.

При этом депутат отметил, что президент США Дональд Трамп является бизнесменом, который привык покупать и продавать выгодно.

До этого американский подполковник Джеффри Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе. По мнению офицера, Вашингтону в рамках этой потенциальной сделки необходимо купить не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру.

Ранее в России рассказали, зачем США хотят купить Командорские острова.

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