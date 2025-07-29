В России рассказали, зачем США хотят купить Командорские острова

США интересуются Командорскими островами из-за их важного стратегического значения в Тихоокеанском регионе. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Расположив военный контингент на Командорских островах, можно отслеживать перемещения других стран, в первую очередь, Китая, по океану. Покупка этих территорий также дала бы Штатам возможность контролировать достаточно большую зону, где можно добывать природные ресурсы и развивать рыбный промысел. Это все достаточно выгодно для Вашингтона», — пояснил политолог.

Он отметил, что практика покупки территорий достаточно привычная для США. При этом, если другая сторона не соглашается на сделку, то начинаются угрозы.

«Покупка территории является стандартной политикой для США на протяжении всей истории развития страны. Напомню, что так была куплена у России Аляска и северная часть Калифорнии, где сейчас располагается Сан-Франциско. При этом покупка территорий часто сопровождается некой угрозой, по типу: если вы не продадите, тогда мы военным образом все завоюем», — сказал Марков.

Политолог считает, что Вашингтону не удастся заполучить Командорские острова, потому что вариант, когда Россия продает какие-то свои территории США в нынешнем положении выглядит просто «фантастичным».

Американский подполковник Джеффри Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе.

Ранее Захарова оценила идею офицера Фрица о покупке Командорских островов.