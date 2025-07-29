В США захотели купить у России Командорские острова. В Госдуме в ответ предложили вернуть Аляску

Американский подполковник призвал власти США купить у России Командорские острова в Беринговом море — они, по его мнению, позволят Вашингтону отслеживать действия Китая в арктическом регионе. Потенциальную сделку он оценил в $15 млрд. В Госдуме в ответ на это предложили приобрести у Соединенных Штатов Аляску, а в МИД РФ напомнили, что «продажа Родины считается одним из страшных преступлений».

Американский подполковник Джеффри Фриц предложил властям США подумать над приобретением у России Командорских островов в Беринговом море, чтобы отслеживать действия Китая в Арктическом регионе. Об этом он написал в статье для издания Breaking Defense. Стоимость покупки он оценил в $15 млрд.

Фриц напомнил, что «Командорские острова расположены в самой западной части Алеутской гряды, где Северный Ледовитый океан встречается с Беринговым морем», то есть «на морском перекрестке между Северной Америкой и Азией».

То, что Китай объявил себя «приарктическим государством», вызывает у полковника беспокойство: он полагает, что проводимые Пекином научные исследования и вложения в арктическую морскую инфраструктуру имеют «двойное назначение», то есть могут быть задействованы и для гражданских, и для военных целей. По мнению Фрица, современные китайские подводные лодки «способны угрожать таким городам США, как Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, из арктических вод», что следует предотвратить.

«Объединение принадлежащих США Алеутских островов с Командорскими островами могло бы создать Алеутский гидроакустический щит, защищающий Берингово море от незаметного проникновения», — отметил Фриц.

У сделки, впрочем, есть и потенциальные недостатки: это «союзники Америки и сама Россия». Союзники, вероятно, будут против выплат РФ каких-либо крупных сумм, которые «могут быть восприняты как косвенная поддержка российской армии». А Россия, как признает Фриц, вряд ли захочет продавать Командорские острова в силу их важного стратегического расположения вблизи Берингова пролива. Однако предлагаемые деньги, по мнению подполковника, могут перевесить эти опасения.

«Займись Америкой, дедуля!» Медведев дал ответ сенатору США на ультиматум по Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил американскому сенатору Линдси Грэму, который пригрозил... 29 июля 12:58

Как отреагировали в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью подполковника, напомнила, что «продажа Родины» в России «считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений».

«Но если у Фрица есть такие деньги ($15 млрд. — «Газета.Ru»), он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», — добавила она. По состоянию на 24 марта 2025 года госдолг США оценивался в $36,64 трлн.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Миронов в комментарии для ТАСС предложил в ответ «прикупить Аляску».

«Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и все. Я думаю, что перебьются. Жизнь все расставит по своим местам», — сказал Миронов.

Схожую мысль изданию «Абзац» высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, «это был бы вполне элегантный ответ», понятный для американцев.

«Ультиматум, думаю, тут не требуется, пусть это будет деловое, коммерческое предложение. У нас [как ответный аргумент] есть еще и бывшая русская Калифорния, тоже достаточно обширное и полезное место, но мне представляется, что хватит и предложения о покупке Аляски », – подчеркнул Вассерман.

С ними согласился и депутат Госдумы Андрей Картаполов.

«Мы тоже можем у них выкупить Аляску... К таким, мягко скажем, малопродуманным предложениям надо спокойно относиться. Мы землей не торгуем, а только возвращаем. Вот и все», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» высказался прямолинейнее.

«Американский подполковник Джеффри Фриц, который несет службу в Эстонии, наверное, перебрал с местными горячительными напитками. Найти иное объяснение его бредовой идее о покупке Командорских островов сложно», – сказал Долгов.