Нетаньяху обвинил британского премьера в поощрении терроризма ХАМАС

Глава правительства Великобритании Кир Стармер поощряет террористическую деятельность радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в социальной сети X.

По его словам, Стармер поощряет «чудовищный терроризм» ХАМАС и наказывает пострадавших от него. Он подчеркнул, что сегодняшнее «джихадистское государство» на границе с Израилем завтра будет угрожать Британии.

30 июля лидер оппозиционной Консервативной партии Британии Кеми Бэйднок заявила, что премьер-министр страны Кир Стармер своими заявлениями о возможности признания палестинской государственности в сентябре не способствует прекращению боевых действий в секторе Газа.

29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором сообщалось, что Великобритания рассмотрит возможность признания палестинского государства до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и проводить военные операции в этом анклаве.

Ранее Нидерланды внесли Израиль в перечень угроз нацбезопасности.