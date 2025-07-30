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Нетаньяху обвинил британского премьера в поощрении терроризма ХАМАС

Нетаньяху: Стармер поощряет чудовищный терроризм ХАМАС
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Bernd von Jutrczenka/dpa, IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава правительства Великобритании Кир Стармер поощряет террористическую деятельность радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в социальной сети X.

По его словам, Стармер поощряет «чудовищный терроризм» ХАМАС и наказывает пострадавших от него. Он подчеркнул, что сегодняшнее «джихадистское государство» на границе с Израилем завтра будет угрожать Британии.

30 июля лидер оппозиционной Консервативной партии Британии Кеми Бэйднок заявила, что премьер-министр страны Кир Стармер своими заявлениями о возможности признания палестинской государственности в сентябре не способствует прекращению боевых действий в секторе Газа.

29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором сообщалось, что Великобритания рассмотрит возможность признания палестинского государства до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и проводить военные операции в этом анклаве.

Ранее Нидерланды внесли Израиль в перечень угроз нацбезопасности.

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