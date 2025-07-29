Глава МИД Нидерландов вызвал посла Израиля

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что вызвал посла Израиля и призвал власти этой страны изменить свой курс и положить конец катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает RTL.

Он подчеркнул, что еще раз дал понять израильскому послу, насколько серьезна ситуация для Нидерландов и что еврейскому государству необходимо изменить курс, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Велдкамп добавил, что передал израильскому дипломату, что война действительно должна прекратиться, а катастрофической ситуации в гуманитарной сфере следует положить конец.

Накануне сообщалось, что Нидерланды впервые включили Израиль в число государств, которые, по их мнению, представляют угрозу нацбезопасности королевства.

В документе голландского Национального координатора по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности (NCTV) указывается, что Израиль пытается «влиять на политику и общественное мнение за рубежом, в том числе в Нидерландах». Это, считает автор отчета, может угрожать нидерландским демократическим институтам.

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