Трамп заявил о приглашении в Китай, но опроверг поиск встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай, но опроверг слухи о поисках возможностей как можно скорее провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу. Я могу поехать в Китай, но только по приглашению <...>, которое уже было направлено», — написал глава Белого дома.

В начале июля сообщалось, что администрация Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. По данным журналистов, визит Трампа в Китай может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Малайзии.

18 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.