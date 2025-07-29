Военкор высказался о жизни украинцев при Залужном

Военкор Коц: жизнь украинцев не улучшится при смене Зеленского на Залужного

Жизнь украинцев не улучшится после замены президента Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Такое мнение выразил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто все ресурсы пойдут на войну», — заявил военкор.

По его мнению, после прихода Залужного к власти военкоматам дадут вольницу, превратив их сотрудников в «новую опричнину».

«В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее. Не для мира ставят таких президентов», — предположил Коц.

Пост Коца стал коментарием к сообщению о том, что представители США и Великобритании обсудили перспективу замены Зеленского Залужным во время тайной встречи в Швейцарии.

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

Ранее Залужный написал колонку в журнале Vogue.