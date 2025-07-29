Военкор высказался о жизни украинцев при Залужном

Жизнь украинцев не улучшится после замены президента Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Такое мнение выразил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
«Деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто все ресурсы пойдут на войну», — заявил военкор.
По его мнению, после прихода Залужного к власти военкоматам дадут вольницу, превратив их сотрудников в «новую опричнину».
«В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее. Не для мира ставят таких президентов», — предположил Коц.
Пост Коца стал коментарием к сообщению о том, что представители США и Великобритании обсудили перспективу замены Зеленского Залужным во время тайной встречи в Швейцарии.
По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.
Ранее Залужный написал колонку в журнале Vogue.