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Военкор высказался о жизни украинцев при Залужном

Военкор Коц: жизнь украинцев не улучшится при смене Зеленского на Залужного
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Vogue

Жизнь украинцев не улучшится после замены президента Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Такое мнение выразил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто все ресурсы пойдут на войну», — заявил военкор.

По его мнению, после прихода Залужного к власти военкоматам дадут вольницу, превратив их сотрудников в «новую опричнину».

«В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее. Не для мира ставят таких президентов», — предположил Коц.

Пост Коца стал коментарием к сообщению о том, что представители США и Великобритании обсудили перспективу замены Зеленского Залужным во время тайной встречи в Швейцарии.

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

Ранее Залужный написал колонку в журнале Vogue.

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