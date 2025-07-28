Bloomberg: Зеленскому стоит подумать о спасении своего президентства

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно срочно «спасать» свое президентство на фоне протестов на Украине из-за ограничений полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Владимиру Зеленскому необходимо спасти собственное президентство. Ошибка в борьбе с коррупцией подорвала его некогда героический имидж», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что решение Зеленского вернуть независимость антикоррупционным органам Украины предотвращает «потенциальную катастрофу» для украинского лидера.

Кроме того, оплошность Зеленского с НАБУ и САП, пишет Bloomberg, должна напомнить, что до начала СВО он не был популярным президентом. Рейтинг президента Украины составлял около 25%, напоминает агентство.

До этого британская газета Financial Times писала, что в странах Запада сильно разочаровались Зеленским из-за его действий против антикоррупционных ведомств Украины.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Ранее в Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины.