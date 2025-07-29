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«Макияж рук» заметили у Трампа во время его поездки в Шотландию

Independent: рука Трампа была покрыта консилером во время поездки в Шотландию
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Evelyn Hockstein/Reuters

Рука президента США Дональда Трампа во время его поездки в Шотландию для переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен была покрыта консилером. С таким заявлением выступила британская газета Independent.

«Фотографии показали, что его правая рука, по-видимому, покрыта консилером», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает Independent, у Трампа была ранее диагностирована хроническая венозная недостаточность.

При этом Белый дом настаивает на том, что глава государства остается в «отличном состоянии здоровья», однако, как пишет британская газета, опасения по поводу его здоровья и остроты ума усилились из-за возраста президента США.

Дональд Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ вновь обратили внимание на синяк на его руке. У президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, но он чувствует себя «отлично», заявили в Белом доме.

Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина — его Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о влиянии Мелании Трамп на мировую политику.

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