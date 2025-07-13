Посол РФ заявил о желании Запада контролировать морские маршруты

Страны Запада стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами. Об этом РИА Новости заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что Норвегия включила в свое законодательство положения 17-го пакета санкций Европейского союза (ЕС), касающиеся «теневого флота» России. Корчунов подчеркнул, что речь идет о судах компаний стран Глобального Юга, которые ходят под их флагами.

«Анализ содержания этих ограничений, особенно в части, касающейся судоходства, указывает на стремление западных стран сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков», — сказал посол.

Дипломат добавил, что сложившаяся ситуация напоминает практику колониальных стран, стремившихся взять под свой контроль морские маршруты для извлечения односторонней экономической выгоды.

В конце июня Корчунов заявил, что Норвегия взяла курс на обрыв торгово-экономических связей с Россией. По его словам, норвежский бизнес потерпел убытки в результате направленных против РФ санкций. Многие предприятия, опасаясь преследования, воздерживаются от взаимодействия с российскими компаниями, рассказал дипломат.

Ранее посол РФ назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма Запада.