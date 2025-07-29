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В Польше вновь заявили о причастности спецслужб РФ к поджогам в стране

Reuters: Польша заявила, что спецслужбы РФ наняли колумбийца для поджогов
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши заявило, что российские спецслужбы причастны к прошлогодним поджогам в стране. Об этом сообщает Reuters.

По данным ABW, российские спецслужбы наняли гражданина Колумбии для поджогов двух складов строительных материалов в Польше в мае 2024 года.

Пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжиньский утверждает, что колумбийца обучал человек, связанный с российскими спецслужбами. Его научили готовить зажигательные смеси и документировать эти поджоги.

Посольство России в Варшаве отказалось комментировать эти обвинения.

В мае пресс-секретарь Национального прокурора в Польше Пшемыслав сообщил, что в Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского торгового центра, который польские власти связали с якобы причастностью РФ и использовали как повод для закрытия российского генерального консульства в Кракове.

О том, что Польша приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Кроме того, он выдвинул обвинения против российских спецслужб, заявив, что они якобы причастны к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

Ранее Польша подняла в небо боевые самолеты из-за активности авиации России на Украине.

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