В Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге ТЦ в Варшаве

Новак: в Литве был задержан один из подозреваемых в поджоге ТЦ в Варшаве

В Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского торгового центра, что власти Польши связали с якобы причастностью РФ и использовали как повод для закрытия российского генерального консульства в Кракове. Об этом сообщил пресс-секретарь Национального прокурора в Польше Пшемыслав Новак, передает РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент у Польши есть на руках доказательства, которые позволяют им предъявить обвинения двум людям, но не раскрыл гражданства подозреваемых.

«Прокурор представил обвинения Даниелю Б., арестованному в Литве. Этому же человеку власти Литвы уже предъявили обвинение в поджоге магазина Икея в Вильнюсе», — сказал пресс-секретарь польской прокуратуры.

Он также добавил, что второй человек по имени Александр В. сейчас находится на территории Российской Федерации. Мужчину уже объявили в международный розыск.

По данным следствия, Александр В. якобы поручил Даниелю Б. прийти к торговому центру и снять пожар на видео.

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