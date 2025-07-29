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СМИ усомнились в реализации сделки США и ЕС по торговле

FT: сделка США и ЕС по торговле не может быть реализована
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Evelyn Hockstein/Reuters

Сделка США и ЕС по торговле, которая подразумевает покупку Брюсселем энергоносителей на сумму $750 млрд у США, нереализуема. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Эксперты в области энергетики предупреждают, что сделка Дональда Трампа по нефти и газу с ЕС - это «рай на небесах» (нечто нереализуемое – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Как пишет FT, обещание Брюсселя закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд в рамках новой торговой сделки между США и ЕС будет невыполнимо.

Отмечается, что соглашение, объявленное президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, требует от компаний ЕС покупать американскую нефть, природный газ и ядерные технологии на сумму $250 млрд в течение трех лет.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза.

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