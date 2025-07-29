Коммунисты вошли в блок оппозиционных партий Молдавии

В Молдавии партия коммунистов решила присоединиться к блоку оппозиции, который подал документы для регистрации в ЦИК. Об этом ТАСС заявил бывший президент республики, глава «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ) Игорь Додон.

«Партия коммунистов приняла решение присоединиться к блоку, который остается открытым для них и других партий. Наши приоритеты не изменились», — сказал он.

До этого стало известно, что ЦИК Молдавии не допустила к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа».

14 июля журналисты ТАСС со ссылкой на лидеров «Победы» — руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, депутатов Василия Боля и Александра Судохольского — сообщили, что оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии.

Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Ранее в РФ заявили о готовности развивать отношения с Молдавией.