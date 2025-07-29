Захарова напомнила о законе и совести в ответ на предложение о покупке США островов у РФ

Официальной представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала РИА Новости предложение американского офицера купить у России Командорские острова за $15 млрд.

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — подчеркнула дипломат.

При этом она добавила, что если у офицера Джеффри Фрица, предложившего соответствующую инициативу, есть $15 млрд, он может сделать США снова великой страной и хотя бы в какой-то части погасить часть американского госдолга. По состоянию на 24 марта 2025 года госдолг страны оценивается в $36,64 трлн.

Американский подполковник Джеффри Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе. По мнению офицера, Соединенным Штатам в рамках этой потенциальной сделки необходимо купить не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру. Благодаря такому приобретению исключительная экономическая зона страны увеличится на 3,8%.

Ранее посол раскрыл действия России в случае конфликта вокруг Гренландии.