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В Британии рассмотрели апелляцию бизнесмена Швидлера, попавшего под санкции

Суд Британии отклонил апелляцию на включение Швидлера в санкционный список
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Supreme Court of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Верховный суд Великобритании 29 июля отклонил апелляции бизнесмена Евгения Швидлера, оспаривавшего включение его в санкционный список королевства, и российского предпринимателя Сергея Науменко, оспаривавшего арест его яхты Phi. Трансляция велась на сайте суда.

Судья Вивьен Роуз объявила, что Верховный суд большинством голосов отклоняет апелляцию Швидлера и единогласно отклоняет апелляцию компании Dalston Projects, которой принадлежит яхта Науменко.

Британия связывает Швидлера с компаниями Evraz и «Сибнефть» и считает, что он получал финансы от Романа Абрамовича. В августе прошлого года миллиардер проиграл в Высоком суде Лондона, где пытался оспорить санкции. Апелляционном суде предприниматель утверждал, что никогда не имел гражданства РФ. В отношении Швидлера санкции ввели весной 2022 года за действия, «угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

В июле прошлого года сообщалось, что сквоттеры (сквоттинг — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания) атаковали 58-метровую суперъяхту Phi Науменко в Лондоне. После нападения на корабль повесили табличку, которая предупреждает потенциальных нарушителей о преследовании «по всей строгости закона».

Ранее Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) вывели из-под санкций Британии.

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