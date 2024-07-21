Арестованные на Западе российские яхты подверглись диверсиям

Арестованные в западных странах яхты, которые принадлежат россиянам, стали подвергаться диверсиям и атакам сквоттеров. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

В частности, сквоттеры (сквоттинг — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания) атаковали 58-метровую суперъяхту Phi, которая, по данным FT, принадлежит российскому девелоперу Сергею Науменко и стоит в Лондоне. После нападения на яхту повесили табличку, которая предупреждает потенциальных нарушителей о преследовании «по всей строгости закона».

В свою очередь, яхта Lady Anastasia, которая якобы принадлежит главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, в феврале 2022 года стала объектом диверсии. Украинский механик, который работал на лодке, предпринял попытку намеренно ее потопить.

До этого сообщалось, что четыре суперъяхты, которые построили для российских заказчиков, стали доступны к аренде. Самая дорогая из них — Flying Fox, которую связывали с владельцем аэропорта «Домодедово» Дмитрием Каменщиком.

Ранее Forbes назвал богатейшего россиянина по доходу от дивидендов.