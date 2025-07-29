Евросоюз «поставил на паузу» предоставление финансовой помощи Украине из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

«Все поставили на паузу до исправления ситуации», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что речь идет о помощи в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов) на сумму 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в контексте программы Ukraine Facility.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

На фоне кризиса с НАБУ и САП на Украине источники издания «Страна» сообщали, что украинского лидера Владимира Зеленского стремятся «обнулить» морально и политически.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».