Таиланд и Камбоджа договорились не размещать дополнительные войска на границе

Военные Таиланда и Камбоджи договорились не размещать дополнительные войска на границе на фоне продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Камбодже.

Камбоджа также предложила направить международных наблюдателей мониторить прекращение огня.

29 июля командование сухопутных войск Таиланда заявило о том, что Камбоджа перенесла встречу командующих армией, на границе вновь начались боевые действия.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей произошла утром 24 июля. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории.

На спорной приграничной территории Таиланда и Камбоджи недалеко от храма Та Моан Том вспыхнули бои между военнослужащими сухопутных войск. Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что камбоджийские войска обстреляли тайскую военную базу и нанесли удары по гражданским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения.

Ранее в Таиланде опровергли обвинения в применении химоружия.